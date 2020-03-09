Микрокредиты онлайн на карту в Украине: особенности оформления

На данный момент статистика такова: каждый третий украинец с большей или меньшей регулярностью, но решает свои проблемы, одалживая деньги. Более того, у большинства таких «кредитных линий» не одна, а две-три как минимум. Это и поддержка «до понедельника» родственников-близких, и банковские кредиты, и залоги в ломбардах…
Но! Всё большую популярность в последнее время в Украине набирает ещё один вид финансовой помощи — новые кредиты онлайн в микрофинансовых организациях. Такие займы, как правило, выбирают те, кому нужно «залатать» небольшие «дыры в кошельке» непременно здесь и сейчас: перехватить деньги «до зарплаты» на бытовые нужды, на покупку внезапно понадобившихся вещиц, лекарств, билетов и т.д.
Почему такие кредиты всё чаще дают фору банковским займам и даже деньгам от родственников? В банке давно были? Там оформление кредитной линии может растянуться на несколько дней. А у близких давно просили деньги? Далеко не все способны не гореть от стыда, выслушивая нравоучения по поводу «своего неумения зарабатывать на достойную жизнь и разумно тратить». Что же касается микрокредитов онлайн, то процесс их получения сопряжён с минимальными трудностями и занимает в большинстве случаев не более 5-10 минут. При этом заёмщику «держать ответ» по поводу того, зачем ему нужны деньги, естественно, не приходится.
Ещё один плюс кредитов онлайн по сравнению с банковскими — микрофинансовые организации весьма лояльны с точки зрения документов, которые должны предоставить заёмщики при подаче заявки:
Нет необходимости в предоставлении копий или оригиналов различных документов, которые подтверждают работоспособность потенциального клиента, наличие залога, поручителей, официальной работы и так далее. Достаточно указать в заявке номер паспорта и ИНН, чтобы отправить ее на рассмотрение, — отмечают специалисты портала Creditnakartu.com.ua.
Что ещё нужно знать о микрокредитах онлайн в Украине?
- такого рода кредиты выдаются круглосуточно, в режиме 24/7. Причём, при одобрении заявки, деньги на карту переводятся в среднем от «моментально» до часа. Так что такие займы действительно оправдывают свой статус «быстрых кредитов», тем более в сравнении с банковскими.
- средства, поступившие на карту, можно тратить, как обналичив их, так и проводя безналичные расчёты.
- при оформлении микрозаймов онлайн отсутствуют дополнительные платежи, как-то, к примеру, сбор за обслуживание счёта. Фактически, клиент платит только проценты за каждый день использования кредита.
- МФО в Украине позволяют клиентам продлевать сроки возврата займа онлайн в личных кабинетах.
Также стоит знать, что украинские микрофинансовые организации очень ценят преданность своих клиентов. Другими словами, заёмщики, которые являются постоянными потребителями услуг конкретного МФО, пользуются довольно значимыми преференциями: это и увеличенный лимит доступных средств, и более низкие проценты за их использование, и ускоренное рассмотрение заявок на оформление очередных займов.
И, в завершение, озвучим момент, который, к слову, для многих становится основным критерием в пользу микрокредитов онлайн:
МФО традиционно нетребовательно относятся к своим потенциальным клиентам. Поэтому даже если у заявителя плохая кредитная история, но нет больших текущих задолженностей перед банками, то такой клиент может рассчитывать на небольшую ссуду в малоизвестных МФО в Украине, — говорят специалисты сервиса Сreditnakartu.com.ua. — Более того, вовремя погасив займ, клиент получает положительный отзыв в свою кредитную историю. Поэтому ряд микрокредитов может серьезно изменить состояние кредитной истории в лучшую сторону.