Микрокредиты онлайн на карту в Украине: особенности оформления

На данный момент статистика такова: каждый третий украинец с большей или меньшей регулярностью, но решает свои проблемы, одалживая деньги. Более того, у большинства таких «кредитных линий» не одна, а две-три как минимум. Это и поддержка «до понедельника» родственников-близких, и банковские кредиты, и залоги в ломбардах…

Но! Всё большую популярность в последнее время в Украине набирает ещё один вид финансовой помощи — новые кредиты онлайн в микрофинансовых организациях. Такие займы, как правило, выбирают те, кому нужно «залатать» небольшие «дыры в кошельке» непременно здесь и сейчас: перехватить деньги «до зарплаты» на бытовые нужды, на покупку внезапно понадобившихся вещиц, лекарств, билетов и т.д.

Почему такие кредиты всё чаще дают фору банковским займам и даже деньгам от родственников? В банке давно были? Там оформление кредитной линии может растянуться на несколько дней. А у близких давно просили деньги? Далеко не все способны не гореть от стыда, выслушивая нравоучения по поводу «своего неумения зарабатывать на достойную жизнь и разумно тратить». Что же касается микрокредитов онлайн, то процесс их получения сопряжён с минимальными трудностями и занимает в большинстве случаев не более 5-10 минут. При этом заёмщику «держать ответ» по поводу того, зачем ему нужны деньги, естественно, не приходится.

Ещё один плюс кредитов онлайн по сравнению с банковскими — микрофинансовые организации весьма лояльны с точки зрения документов, которые должны предоставить заёмщики при подаче заявки:

Нет необходимости в предоставлении копий или оригиналов различных документов, которые подтверждают работоспособность потенциального клиента, наличие залога, поручителей, официальной работы и так далее. Достаточно указать в заявке номер паспорта и ИНН, чтобы отправить ее на рассмотрение, — отмечают специалисты портала Creditnakartu.com.ua.

Что ещё нужно знать о микрокредитах онлайн в Украине?

такого рода кредиты выдаются круглосуточно, в режиме 24/7. Причём, при одобрении заявки, деньги на карту переводятся в среднем от «моментально» до часа. Так что такие займы действительно оправдывают свой статус «быстрых кредитов», тем более в сравнении с банковскими.

средства, поступившие на карту, можно тратить, как обналичив их, так и проводя безналичные расчёты.

при оформлении микрозаймов онлайн отсутствуют дополнительные платежи, как-то, к примеру, сбор за обслуживание счёта. Фактически, клиент платит только проценты за каждый день использования кредита.

МФО в Украине позволяют клиентам продлевать сроки возврата займа онлайн в личных кабинетах.

Также стоит знать, что украинские микрофинансовые организации очень ценят преданность своих клиентов. Другими словами, заёмщики, которые являются постоянными потребителями услуг конкретного МФО, пользуются довольно значимыми преференциями: это и увеличенный лимит доступных средств, и более низкие проценты за их использование, и ускоренное рассмотрение заявок на оформление очередных займов.

И, в завершение, озвучим момент, который, к слову, для многих становится основным критерием в пользу микрокредитов онлайн: