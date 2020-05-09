Миланская петля — разумный аксессуар для умных часов Apple Watch

Любой владелец так называемых «умных часов» соврать не даст — к таким гаджетам привыкаешь до такой степени, что после знакомства с ними и не представляешь, как можно было обходиться без них. Тем более, если речь идёт о высококлассной технике, которая становится отличным помощником. Умные часы Apple Watch к такой точно относятся, ведь их функциональность буквально «на руку» любому человеку, ведущему активный образ жизни. Но что делать, если с часами обоюдное «обожание», а вот к браслету, на который они «посажены», есть претензии? Неудобен, повредился со временем, не нравится дизайн, хочется перемен, не соответствует общему стилю (нужное подчеркнуть).

А выход на самом деле один — менять браслет. Правда, сложность в том, что далеко не все аксессуары такого рода, которые можно приобрести везде и всюду, гарантированно составят хорошую пару умным часам. Тем более, если речь идёт о гаджете Apple Watch. Но хорошая новость всё-таки есть: существует буквально идеальный вариант браслета для этих смартчасов. Знатоки советуют купить ремешок «миланская петля» для Apple Watch. Говорят, такой подход не только поможет разрешить «муки выбора», но и при дальнейшей эксплуатации оправдает себя на все 100%.

Что же являет собой ремешок для умных часов под столь, согласитесь, звучным и стильным названием как «миланская петля»? Главное: это не кожа и не силикон — материалы, которые сегодня так популярны в обиходе, но зачастую подводящие с точки зрения качества. Это нержавеющая сталь, сформованная в гладкую сетку, повторяющую плетение, которое было изобретено в Милане в конце 19 столетия. И именно этот момент делает ремешок для умных часов Apple Watch настоящим браслетом как по форме, так и по сути.

Ремешок «миланская петля» в фактах:

главная особенность браслета: его магнитные свойства идеально «присаживают» его на любую руку, фиксируя с необходимой силой и там, где он должен быть.

благодаря внешней составляющей, «миланская петля» не станет лишней деталью какой бы стиль одежды не предпочитал владелец часов. И с классикой такой браслет спорить не будет, и со стилем «Casual». Ну и, конечно, «миланская петля» — идеальное решение для любителей спортивного образа жизни.

что же касается комфорта, то и здесь «миланская петля» даёт фору своим «коллегам». Особая структура металлической сетки браслета позволяет использовать его с максимальными нагрузками: он продувается и рука не потеет, при этом ремешок не боится ни воды, ни грязи. К тому же сталь определяет повышенную прочность браслета. При этом… что немаловажно… «миланская петля» стойко противостоит ржавчине. Даже при эксплуатации в агрессивной среде.

И ещё один факт, который невозможно не отметить, говоря о ремешке для умных часов Apple Watch: «миланская петля» — это универсальный аксессуар для каждодневного использования по той простой причине, что благодаря своим функциональным качествам браслет «не нагружает», а значит не утомляет руку. Что, разумеется, немаловажно, когда речь идёт об использовании в активном жизненном ритме, когда присутствует не только офисная работа, но и спорт, экстрим, экстремальные развлечения и т.д.

иллюстрации: Интернет-магазин Monkeyshop