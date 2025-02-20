На реализацию в Крыму нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» направят более 95 млн рублей

Как отметил Сергей Аксёнов, основными целями нацпроекта являются развитие малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата, повышение производительности труда.

Новый национальный проект включает несколько проектов. Так, проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на поддержку представителей малого и среднего бизнеса. В 2025 году Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым планирует предоставить субъектам МСП микрозаймов на сумму свыше 1,1 млрд рублей, – поделился Глава Крыма.

Еще один проект – «Производительность труда» – предусматривает оптимизацию рабочих процессов предприятий для увеличения производительности.

На данный момент в проект вовлечено 55 крымских предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. В этом году в его рамках будет реализовано 7 проектов по направлению «Бережливое производство», – рассказал Глава республики.

Сергей Аксёнов напомнил, что новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» был создан на основе нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Производительность труда», завершившихся в 2024 году.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» был инициирован Президентом Владимиром Путиным в 2019 году. Его целью стало всестороннее улучшение предпринимательского климата в России. Как уточнил Глава Крыма, за период его реализации Фонд микрофинансирования предпринимательства РК предоставил 3,8 тыс. микрозаймов на сумму 7,8 млрд рублей.

Кроме того, Крымским гарантийным фондом было выдано 981 поручительство на сумму 6,8 млрд рублей, что позволило привлечь более 19 млрд рублей кредитных средств. Региональная лизинговая компания заключила 425 договоров на сумму свыше 3 млрд рублей. Объем поддержанного экспорта превысил отметку в 50 млн долларов.

В Крыму работают 10 филиалов центра «Мой бизнес», которые за пять лет оказали более 125 тыс. консультаций для предпринимателей и физических лиц, планирующих открыть бизнес. Было реализовано 297 социальных проектов, в том числе разработана обучающая программа «СВОе дело», направленная на поддержку участников специальной военной операции.

Помимо этого, в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» в 2019 году на базе Фонда поддержки предпринимательства Крыма был создан Региональный центр компетенций. Сергей Аксёнов проинформировал, что за 5 лет его специалистами было обучено более 750 человек, с 2022 по 2024 год реализовано 18 проектов по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство». Еще 18 проектов было реализовано Федеральным центром компетенций, 12 предприятий внедряли инструменты бережливого производства самостоятельно.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым