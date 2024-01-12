Минфин РК наградил юную крымчанку Анну Горелову за «серебро» во Всероссийском конкурсе  

Минфин Крыма наградил Анну Горелову, ученицу 5-го класса Ялтинской средней школы №12, за серебро во Всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан-2023. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико, вручившая юному дарованию диплом II степени от организаторов конкурса и ценные подарки от главного финансового ведомства республики.

Очень гордимся, что среди 44 детей из разных регионов страны, приславших свои проекты на Всероссийский конкурс, наше юное дарование Анна Горелова из Ялты получила серебро в номинации «Бюджет для граждан в современных формах искусства», представив увлекательную книгу–раскраску для малышей книгу – раскраску для малышей с авторскими стихами. Впервые за 8 лет участия в конкурсе Крым стал призером среди физических лиц, — подчеркнула Ирина Кивико.

Зампред уточнила, что Анна не смогла присутствовать на торжественной церемонии награждения победителей конкурса, состоявшейся на площадке Международной выставки-форума «Россия» 20 декабря 2023 года в Москве. В связи с этим было принято решение отметить победительницу в рамках специального мероприятия, организованного на площадке министерства финансов РК.

Всероссийский конкурс проводится Финансовым университетом при Правительстве России при поддержке Минфина России с 2015 года, его ключевая задача — популяризация бюджетной информации среди граждан, а также повышение финансовой и бюджетной грамотности населения.

В 2023 году конкурсной комиссией было рассмотрено 425 проектов от граждан и юридических лиц. Всего по 18 номинациям конкурса дипломами победителей и призеров были удостоены 63 конкурсных проекта.

Впервые в 2023 году был утвержден отдельный перечень детских номинаций конкурса (до 15 лет). От детей на конкурс поступило 44 проекта.

В июле 2023 года по решению республиканской конкурсной комиссии по итогам VIII республиканского конкурса проектов «Бюджет для граждан», ежегодно проводимого Министерством финансов РК, проект Анны Гореловой был направлен как лучшая работа среди физлиц, набравшая 333 из 350 максимально возможных баллов, для участия во втором туре федерального открытого публичного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

Пресс-служба министерства финансов РК.