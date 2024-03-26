Вопрос закрыт. Выплаты по вкладам в Сбербанк СССР производиться в Крыму не будут

Минфин России дал соответствующие разъяснения.

Выплаты по сбережениям, внесенным на вклады в Сбербанк СССР, на территории Республики Крым производиться не будут. Такие разъяснения дал Минфин России.

В министерство финансов Республики Крым на протяжении многих лет поступали многочисленные обращения крымчан по вопросу получения разъяснений относительно законодательного урегулирования вопроса осуществления компенсационных выплат по вкладам (сбережениям), помещённым в Сберегательный банк СССР на территории Крыма. Наконец, получены окончательные разъяснения Минфина России.

Письмом Минфина РФ от 01.03.2024 № 05-05-05/18747 даны разъяснения, что Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрены средства на осуществление компенсационных выплат по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, являющимся гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным законом «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» от 10.05.1995 № 73-ФЗ (далее – Закон № 73-ФЗ). В свою очередь Закон № 73-ФЗ определяет круг лиц, на которых распространяется его действие, исходя из критерия гражданства, по состоянию на день вступления его в силу, то есть на 12 мая 1995 года, а также признака территориальной принадлежности соответствующих денежных сбережений граждан, — сообщает пресс-служба республиканского минфина.

Таким образом, действие Закона № 73-ФЗ не распространяется на сбережения, внесенные на вклады в Сберегательный банк СССР в период до 20 июня 1991 года, на территории Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, входивших в указанный период в состав Украины.

Фото и материалы: пресс-служба министерства финансов РК.