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В Республике готовы к внедрению передовых банковских технологий

В Республике Крым готовы к внедрению передовых банковских технологий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:03 14.12.2023

Современные банковские технологии, в том числе в области кибербезопасности, чрезвычайно интересны и актуальны для Республики Крым и заслуживают внимания. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе посещения Офиса Сбербанка в Москве.

Продукты, которые предлагает Сбер, а это в первую очередь, современные технологии, в том числе и в области кибербезопасности, актуальны для Республики Крым. Мы надеемся, что в ближайшее время они начнут активно внедряться у нас и обеспечат безопасность крымчан, своих клиентов, — сообщила Ирина Кивико.

В ходе визита вице-премьер ознакомилась с лучшими практиками работы банка, состоялась встреча с вице-президентом – директором Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаилом Чачиным. Обсуждались вопросы сотрудничества и применения современных технологий в транспортной сфере, туризме, использовании искусственного интеллекта.

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В целом наблюдается высокий спрос в десятках направлений бизнеса в Республике Крым. Это и недвижимость, и туризм, и АПК, и торговля.

Пресс-служба министерства экономического развития РК.

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