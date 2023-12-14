В Республике Крым готовы к внедрению передовых банковских технологий

Современные банковские технологии, в том числе в области кибербезопасности, чрезвычайно интересны и актуальны для Республики Крым и заслуживают внимания. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе посещения Офиса Сбербанка в Москве.

Продукты, которые предлагает Сбер, а это в первую очередь, современные технологии, в том числе и в области кибербезопасности, актуальны для Республики Крым. Мы надеемся, что в ближайшее время они начнут активно внедряться у нас и обеспечат безопасность крымчан, своих клиентов, — сообщила Ирина Кивико.

В ходе визита вице-премьер ознакомилась с лучшими практиками работы банка, состоялась встреча с вице-президентом – директором Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаилом Чачиным. Обсуждались вопросы сотрудничества и применения современных технологий в транспортной сфере, туризме, использовании искусственного интеллекта.

В целом наблюдается высокий спрос в десятках направлений бизнеса в Республике Крым. Это и недвижимость, и туризм, и АПК, и торговля.

Пресс-служба министерства экономического развития РК.