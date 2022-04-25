 Министерство ЖКХ Крыма напоминает о голосовании за объекты благоустройства

На голосование выставлено 29 общественных территорий.
Министерство ЖКХ Крыма напоминает: голосование за формирование комфортной городской среды началось 15 апреля, и будет идти в течение семи недель до 30 мая. Выбрать наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе
В списке объектов для голосования парки, скверы, площади и другие общественные территории.
Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2023 год.
Полный перечень территорий для голосования:
— Армянск, «Бульвар №1» (мкрн. Корявко);
— Армянск, территория, примыкающая к МБОУ «Школа-гимназия № 3» и к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» вдоль улиц Магдесяна и Беседина;
— Армянск, сквер «Малыш» (в районе дома № 28 мкр. Васильева, между МБДОУ «Березка» и МБОУДО «ЦДЮТ»);
— Армянск, территория в районе дома № 3 микрорайона Корявко;
— Бахчисарай, территория на ул. Симферопольская, 14;
— Бахчисарай, площадь В. Ленина;
— Бахчисарай, общественная территория на ул. Советская;
— Евпатория, «Сквер памяти русским воинам, погибших в крымской войне», пересечение улиц Эскадронная и 2-ой Гвардейской армии;
— Евпатория, «Аллея Дружбы» в пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы 3-43;
— Евпатория, «Набережная Лазурная», 3 участок;
— Евпатория, «Парк им. Франко», 3 участок;
— Евпатория, «Сквер по ул. Некрасова»;
— Евпатория, «Сквер на ул. 9 мая»;
— г. Красноперекопск — «Сквер 90-летия города Красноперекопска», «Пешеходная зона по ул. Калинина», «Сквер им. Ю.И. Богатикова»;
— г. Щелкино — «Прибрежный парк», «Площадь Крымской весны», общественная территория вблизи МКД №№ 8,14 микрорайона VII, Общественная территория в районе МКД № 7 города;
— г. Саки — «Сакский курортный парк», «Сквер Скорбящая мать», «Сквер по ул. Ленина», «Сквер напротив МБОУ Сакская средняя школа №2 имени Зои Космодемьянской»;
— г. Симферополь — «Сквер им. В.И. Ленина», общественная территория в пгт. Комсомольское, «Сквер Победы»
г. Судак — «Молодежная площадь», «Благоустройство парка, пгт. Новый Свет».
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!