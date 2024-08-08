Министр финансов России Антон Силуанов ездил в отпуск в Крым… на мотоцикле

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о своих впечатлениях от поездки в отпуск в Крым на мотоцикле.

На совещании с членами правительства речь зашла о поддержке туристической отрасли и, в частности, о необходимости продления обнуления НДС для отельеров до 2030 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уверял, что уже обсудил это с коллегами из Минфина и нашел поддержку.

Очень удачное время проведения [совещания]. Мне кажется, после отпуска все поддерживают туризм, спасибо, — шутливо заметил министр.

Путин, словно решив проверить настрой Силуанова, задал ему неожиданный вопрос:

Антон Германович, вы в отпуск опять ездили на мотоцикле? Владимир Владимирович, я каждый год собираюсь на себе прочувствовать изменения, которые происходят в туристической отрасли, в автодорожной отрасли. И в этом году, действительно, недавно вернулся из Крыма. Хочу сказать, что с каждым годом дорожная инфраструктура улучшается, — начал министр. Не отвечаете на мой вопрос: на мотоцикле ездили? — настойчиво перебил Путин. Да, на двухколесном транспорте, — признался Силуанов, который известен своей любовью к мотоциклам.

Министр рассказал, что по его ощущениям «от Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом».

В этот раз количество таких узких мест, пробок, стало меньше. Очень отличная инфраструктура, действительно, создана в Крыму. В Тавриде появились новые заправки. От Симферополя до Севастополя — прекрасные развязки. Поэтому сам на себе прочувствовал увеличение количества автомобилей, которые едут в сторону юга. Это и краснодарское направление, Сочи, Анапа, и крымское направление. Больше, чем в прошлом году туристический поток однозначно. Поэтому, мне кажется, отдыхать с использованием автотранспорта у нас становится комфортнее каждый год, — поделился он своими впечатлениями с президентом и другими членами кабмина.

источник: ТАСС