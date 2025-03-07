В Крым на празднование Дня Победы приедет делегация Венесуэлы

Представительная делегация Республики Крым прибыла во вторник в Венесуэлу для развития торгово-экономического сотрудничества и всесторонних региональных связей. Делегацию возглавляет вице-премьер правительства Республики Крым, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов. В ее состав входят вице-премьер, министр финансов Ирина Кивико, отвечающая за экономический блок республики и мэр Ялты Павленко.

Важная объединяющая цель — победа над фашизмом. Эта тема стала центральной на встрече с замминистра иностранных дел Рандером Пенья. Перспективу сотрудничества, организацию совместных мероприятий он очень подробно обсудил с заместителем председателя Совмина Крыма — постоянным представителем республики при президенте РФ Георгием Львовичем Мурадовым. Венесуэла тоже готовится отметить 80-летие Победы, ждем официальную делегацию на праздновании 9 мая и у нас, в Крыму, — написала она в Telegram-канале.

Как рассказала Павленко, в министерстве транспорта обсудили возможность обучения и подготовки кадров в крымских учреждениях, запуска международного авиасообщения по завершении СВО, а на встрече с предпринимательским сообществом — перспективу товарообмена.

Здесь хорошо знают «Массандру» и других крымских производителей вин, Венесуэла же славится какао-бобами, которые уже активно поставляет в Россию, фруктами, морепродуктами. Впереди еще ряд встреч, готовимся к подписанию намерений о сотрудничестве между администрацией Ялты и мэрией одного из приморских городов Венесуэлы, — заключила она.

источник: ТАСС