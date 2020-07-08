Министр экологии Крыма посетил предприятие «Титановые Инвестиции» и «Крымский содовый завод»

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев совместно с председателем Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Георгием Шаповаловым, депутатом Госсовета Виталием Шатуновым посетил заводы АФ ООО «Титановые Инвестиции» и АО «Крымский содовый завод», а также администрации городов Армянск и Красноперекопск.

В ходе визита обсуждались проблемные вопросы текущей хозяйственной деятельности предприятий. Кроме того, участники рабочей поездки ознакомились с ходом выполнения работ в рамках «дорожной карты» по модернизации Армянского Филиала ООО «Титановые инвестиции» в целях минимизации негативного воздействия на окружающую среду, а также по снижению негативного воздействия АО «Крымский содовый завод» на окружающую среду, — сообщили в минприроды РК.

На заводе АФ ООО «Титановые Инвестиции» проводятся работы по строительству первой очереди установки нейтрализации кислых стоков. Также, завод создаёт «гидрозатвор» кислотонакопителя, пробурено 19 скважин.

На сегодняшний день добываемой воды достаточно для обеспечения водоотведения в кислотонакопитель с целью его разбавления. Уровень жидкости в кислотонакопителе превышает прогнозируемый и не представляет угрозы экологическому состоянию региона, — отметили на предприятии.

Минприроды Крыма обеспечивает мониторинг состояния атмосферного воздуха на содержание хлористого водорода и диоксида серы в районе кислотонакопителя предприятия, а также в Армянске и селе Перекоп. Показатели по результатам данных измерений также в пределах нормы.

АО «Крымский содовый завод» также реализует мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Проводится модернизация и техническое перевооружение производства, выполняются природоохранные и организационные мероприятия, а также принимаются меры по усилению производственного экологического контроля.

Фото: минприроды РК.