Министр здравоохранения рассказал, когда может появиться вакцина от коронавируса

Когда в стране может появиться вакцина от коронавируса? Об этом Председатель Госдумы Вячеслав Володин спросил Министра здравоохранения РФ в ходе «Правительственного часа», который 13 мая проходит в Государственной Думе

Ваш прогноз: когда появится вакцина, учитывая, что вы об этом сказали и работа в этом направлении идет, причем по ряду вакцин? Как вы подчеркнули, идут предклинические испытания. Они могут идти и длительное время, могут идти быстро, многое зависит от организации работы. Ваш прогноз и те успехи, которые есть, ученых, врачей позволяют вам говорить о каких датах, и в каком обозримом будущем мы получим лекарство? — спросил Вячеслав Володин Михаила Мурашко.

Кого-то ответ порадует, кого-то огорчит. Тем боле, что от появления первых препаратов до их массового производства и внедрения в регионах тоже пройдет немало времени. Итак… лето…

В июне планируется начать клинические испытания. По результатам доклинических испытаний мы поймем, сколько вакцин кандидатных выйдет. В июне начнутся клинические испытания, по ходу клинических испытаний мы поймем уже сроки, когда мы сможем расширить этот контингент подлежащий, расширить, в том числе, изучение уже непосредственно в практическом применении. Рассчитываю, что в июле, но, наверное, все‑таки ближе к последней декаде, уже первые препараты появятся, — ответил Министр здравоохранения РФ.

Ранее не раз сообщалось, что ограничительные меры режима «повышенной готовности» будут сняты только после появления вакцины и массовых прививок населения.