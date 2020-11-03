Минэкономразвития проверило реализацию инвестпроектов в Керчи

Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко совместно с первым заместителем министра Анушаваном Агаджаняном и сотрудниками Корпорации развития РК (КРРК) осмотрели инвестиционные проекты, которые реализуются в Керчи.

В Керчи проверили ход реализации инвестионных проектов. Пообщались с инвесторами и директорами предприятий для того, чтобы выявить проблемные вопросы и оказать необходимую помощь. На базе имущественного комплекса по производству цементной смеси более года назад был выстроен завод, который сейчас сдают в эксплуатацию. После того, как инвестором будут сданы все документы в соответствующие органы, то он получит все разрешения для дальнейшей реализации проекта. Планируется, что на заводе будет трудоустроено порядка 50 человек. Само предприятие планирует производить до 400 тысяч тонн готового материала в год, объем заявленных инвестиций в проект составляет более 939 миллионов рублей, — рассказал Дмитрий Шеряко.

Кроме того, сотрудники иинэкономразвития РК и КРРК посетили Черноморскую рыбодобывающую компанию в Керчи. Масштабный проект, по словам инвестора, предполагает 317 млн. рублей инвестиций и создание почти 230 рабочих мест.

Сейчас идёт строительство холодильников, проводится технологическое присоединение к инженерным сетям. В дальнейшем компания планирует приобретать суда для вылова рыбы и соответственно дальнейшей переработки, — отметил Дмитрий Шеряко.

На территории Керчи также работает и планирует развиваться портовый терминальный комплекс по переработке нефтепродуктов и газа. Сейчас на объекте осуществляется перегрузка горюче-смазочных материалов. В дальнейшем в планах – перегрузка светлых горючих материалов, перевалка газа и погрузка газа в танкеры.

Всего в Крыму реализуется 186 инвестпроектов с общей суммой инвестиций более 156 млрд. рублей.