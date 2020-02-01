Минкурортов Крыма: в Феодосии большое количество нереализованных туристических возможностей

В Феодосии – большое количество нереализованных пока туристических возможностей. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на расширенном совещании по подготовке к курортному сезону 2020 года в Феодосии с руководством города, представителями министерств и ведомств, а также с пользователями пляжных территорий, представителями санаторно-курортного комплекса и бизнеса.

Город богат историческим и культурным наследием экскурсионными объектами, интерес к которым растет с каждым годом. Необходимо уже сейчас решить все проблемные вопросы, чтобы обеспечить комфортное пребывание туристов в регионе в период высокого курортного сезона, — отметил министр.

Статистика свидетельствует: в феодосийском регионе в период курортного сезона загрузка в среднем достигает 80%, работает более 90 коллективных средств размещения и большое количество малых средств размещения. К работе заявлено 68 оборудованных пляжей, которые должны быть технически готовы к открытию 1 мая. Полная готовность, с получением всех разрешительных документов предусмотрена с 1 июня. Однако, санитарное и техническое состояние пляжей вызывало вопросы в 2019 году, что по мнению министра не должно повториться в новом сезоне.

По словам главы администрации города Сергея Бовтуненко, накануне совещания городом приняты новые плавила благоустройства, требования которых помогут конструктивно и в оперативном режиме решить ряд вопросов, касающихся обустройства пляжей, организации уборки на территориях, не имеющих закрепленного пользователя, недопущения приближения плавательных средств к границам участка акватории водного объекта, отведенного для купания, общей уборки набережных и парков, мест стоянок туристического транспорта, а также в целом организации мест стоянок у объектов туристического показа и перехватывающих парковок.

Проблемным вопросом региона остается принятие мер по недопущению сброса неочищенных сточных вод в акваторию Черного моря. Помимо самого города, обсудили развитие курортных поселков, а также развитие событийного туризма. Ежегодно на фестивали, которые проходят в Феодосийском округе, приезжают десятки тысяч туристов со всей России. Многие из событий являются знаковыми для всего Крыма.