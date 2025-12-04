Минкурортов РК проводит бессрочной экологической акции «Сохраним можжевельники Крыма»

Прямо сейчас:
Министерство курортов и туризма Республики Крым информирует туристов, жителей Крыма и представителей турбизнеса о проведении бессрочной экологической акции «Сохраним можжевельники Крыма», и призывает к сохранению редких, находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу.

Бессрочная акция учреждена распоряжением Совета министров Республики Крым в целях сохранения популяций можжевельника на территории республики.

Акция проводится в связи с необходимостью защитить находящиеся на грани исчезновения можжевеловые леса Крыма. Уникальное, занесенное в Красную книгу Республики Крым дерево, из-за особых свойств и специфического аромата безжалостно вырубают, превращая в поделки и сувениры.

В настоящее время на территории Республики Крым произрастает 5 видов можжевельников:

Можжевельник обыкновенный (лат. Juniperus communis L.)

Можжевельник дельтовидный (лат. Juniperus deltoides R. P. Adams.)

Можжевельник высокий (лат. Juniperus excelsa M. Bieb.)

Можжевельник вонючий (лат. Juniperus foetidissima Willd.)

Можжевельник казацкий (лат. Juniperus sabina L.).

Все указанные виды занесены в Красную книгу Республики Крым.

2 вида можжевельников из указанных видов (можжевельник высокий, можжевельник вонючий) занесены в Красную книгу Российской Федерации, а также в Перечень деревьев и кустарников, рубка которых не допускается.

Статьей 8.35 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за уничтожение, повреждение растений, в том числе можжевельников, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также за оборот растений, их частей и дериватов.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

