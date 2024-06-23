Минобороны РФ о ракетной атаке на Севастополь

Около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.
В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.
В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети.
источник: официальный телеграм-канал Минобороны РФ
Обновлённые данные по ракетной атаке — здесь.
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С тегами: Украина и Крым