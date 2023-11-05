Минобороны РФ – о ракетной атаке ВСУ. Над Керчью сбито 13 из 15 ракет

В продолжение темы вчерашнего ракетного обстрела Крыма. По информации Минобороны РФ, системы ПВО сбили над Керчью 13 из 15 крылатых ракет ВСУ, одна ракета повредила российский корабль

4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет, — заявлено в сообщении Минобороны РФ. — В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе.

Подробности «комбинированной»воздушной атаки приводит канал «Рыбарь»:

Четыре бомбардировщика Су-24М из Днепропетровской и Запорожской областей осуществили пуск восьми крылатых ракет «Storm Shadow»/SCALP в направлении Крыма. Для отвлечения и перегрузки систем ПВО в Херсонской и Запорожской областях истребителями МиГ-29 и Су-27 были выпущены несколько противорадиолокационных ракет HARM и обманок AGM-160 MALD.

Для перехвата с Бельбека вылетели два истребителя МиГ-31БМ. Но одновременно украинцами был предпринят отвлекающий удар по мысу Тарханкут противокорабельной ракетой «Нептун», которая была сбита МиГом к северо-западу от полуострова.

В это же время восемь «Штормов» по маршруту через Днепрорудное и Пологи долетели до Азовского моря, где по ним начали работать из комплексов С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1». Ракеты при этом маневрировали («змейкой»), меняя маршрут и высоту.

Шесть «Storm Shadow» были сбиты 31-й дивизией в 50 км к северу Крымского моста и над Керчью. Одна ракета была подбита прямо над заводом «Залив». Осколками, предварительно, был нанесен урон кораблю рядом с причалом (хотя на имеющихся в Сети кадрах видно попадание по одному из цехов). Ещё одна упала в воду неподалеку от завода.

Спустя ещё некоторое время из того же района были выпущены ещё три «Шторма», которые были успешно сбиты над Бердянском…