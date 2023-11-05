Минобороны РФ – о ракетной атаке ВСУ. Над Керчью сбито 13 из 15 ракет

В продолжение темы вчерашнего ракетного обстрела Крыма. По информации Минобороны РФ, системы ПВО сбили над Керчью 13 из 15 крылатых ракет ВСУ, одна ракета повредила российский корабль
4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет, — заявлено в сообщении Минобороны РФ. — В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе.
Подробности «комбинированной»воздушной атаки приводит канал «Рыбарь»:
Четыре бомбардировщика Су-24М из Днепропетровской и Запорожской областей осуществили пуск восьми крылатых ракет «Storm Shadow»/SCALP в направлении Крыма. Для отвлечения и перегрузки систем ПВО в Херсонской и Запорожской областях истребителями МиГ-29 и Су-27 были выпущены несколько противорадиолокационных ракет HARM и обманок AGM-160 MALD.
Для перехвата с Бельбека вылетели два истребителя МиГ-31БМ. Но одновременно украинцами был предпринят отвлекающий удар по мысу Тарханкут противокорабельной ракетой «Нептун», которая была сбита МиГом к северо-западу от полуострова.
В это же время восемь «Штормов» по маршруту через Днепрорудное и Пологи долетели до Азовского моря, где по ним начали работать из комплексов С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1». Ракеты при этом маневрировали («змейкой»), меняя маршрут и высоту.
Шесть «Storm Shadow» были сбиты 31-й дивизией в 50 км к северу Крымского моста и над Керчью. Одна ракета была подбита прямо над заводом «Залив». Осколками, предварительно, был нанесен урон кораблю рядом с причалом (хотя на имеющихся в Сети кадрах видно попадание по одному из цехов). Ещё одна упала в воду неподалеку от завода.
Спустя ещё некоторое время из того же района были выпущены ещё три «Шторма», которые были успешно сбиты над Бердянском…
Специалисты отмечают, субботняя «комбинированная» атака демонстрирует то, как пытаются варьировать тактику украинские формирования, перегружая ПВО и отвлекая налетами с разных сторон. И лишь благодаря работе подразделений противовоздушной обороны удалось избежать жертв.
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