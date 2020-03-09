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Минобороны РФ установит в Крыму комплекс слежения за космосом
Фото: topwar.ru

Минобороны РФ установит в Крыму комплекс слежения за космосом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:34 09.03.2020

Один из российских объектов контроля космического пространства создается в Крыму, сообщил начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС Сергей Сучков. Он отметил, что сейчас системы контроля расположены в горах Памира (комплекс «Окно»), а также в различных регионах России.

Ведется строительство новых объектов в некоторых других регионах РФ , Крым, Алтай, Дальний Восток, — сказал Сучков в интервью радио «Эхо Москвы».

Он отметил, что в 2019 году около 700 космических объектов были взяты на сопровождение, около 300 космических объектов было обслужено при запуске.

Особое внимание уделялось опасным сближениям. В 2019 году было 19 предупреждений об опасных сближениях космических аппаратов, — добавил Сучков.

По материалам РИА Новости.

Минобороны РФ установит в Крыму комплекс слежения за космосом

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