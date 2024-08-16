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Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать ский мост ракетами ATACMS
Фото: Росавтодор

Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:58 16.08.2024

По информации Минобороны РФ, этой ночью ВСУ пытались нанести ракетный удар по Крымскому мосту. Сбито 12 американских ракет ATACMS.

Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены, — говорится   в сообщении военного ведомства.

Иных подробностей нет. Известно, что движение на мосту перекрывали с 2:00, а открыли в 7:13 мск. В своем Телеграм-канале Colonelcassad военный эксперт Борис Рожин написал о «ночной атаке противника на Керчь и район моста».

В городе и в районе моста собирают обломки сбитых воздушных целей, мост не пострадал. Пострадавших нет, — отметил эксперт.

 

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