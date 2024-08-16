Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

По информации Минобороны РФ, этой ночью ВСУ пытались нанести ракетный удар по Крымскому мосту. Сбито 12 американских ракет ATACMS.
Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены, — говорится в сообщении военного ведомства.
Иных подробностей нет. Известно, что движение на мосту перекрывали с 2:00, а открыли в 7:13 мск. В своем Телеграм-канале Colonelcassad военный эксперт Борис Рожин написал о «ночной атаке противника на Керчь и район моста».
В городе и в районе моста собирают обломки сбитых воздушных целей, мост не пострадал. Пострадавших нет, — отметил эксперт.
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С тегами: Крымский мост