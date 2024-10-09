Минобороны РФ: за ночь над Азовским морем сбито 13 вражеских беспилотников

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппарата. 24 БпЛА сбиты над территорией Брянской области, 5 БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по 2 БпЛА в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Всего за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны уничтожено 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, также над Черным морем сбита переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК «С-200» (подробнее — ЗДЕСЬ).

Куда направлялись боевые дроны ВСУ, сбитые над Азовским морем? Не исключено, что к Крымскому мосту. Как ранее заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной целью для ударов Вооруженных сил Украины британскими ракетами Storm Shadow.

Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Комитете по разведке Сената США прямо говорил о том, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать — цитирую — «наносить ощутимый урон России», включая «проникающие удары по Крыму», — сказал Нарышкин.

По его мнению, так западные страны хотят отрезать Россию от «теплых морей».

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