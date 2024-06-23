Минобороны России обвинило Вашингтон и Киев в ракетном ударе ВСУ по Севастополю

Минобороны России выступило с заявлением, в котором подчеркивается вина США в ракетном ударе ВСУ по Севастополю. Напомним, в результате удара по пляжу Учкуевка погибли три человека (в т.ч. дети 3 и 9 лет), пострадало свыше ста человек. Приводим текст полностью:

Сегодня в 12.15 совершен преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты «ATACMS» вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными.

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