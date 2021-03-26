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Минприроды Крыма призывает жителей и гостей полуострова поддержать экологическую акцию «Час Земли»

Минприроды Крыма призывает жителей и гостей полуострова поддержать экологическую акцию «Час Земли»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:08 26.03.2021

Минприроды Крыма призывает жителей и гостей полуострова поддержать экологическую акцию «Час Земли». Всемирная экологическая акция в этом году начнется 27 марта, в 20:30 по местному времени. Люди по всему миру в одно и то же время добровольно отключат на один час свет и электроприборы, на архитектурных сооружениях погаснет внешняя декоративная подсветка.

«Час Земли» — самое массовое экологическое мероприятие на планете. Только в России ежегодно электричество в своих домах выключают около 16 миллионов человек. Выключая электроприборы даже на один час, можно подарить нашей планете несколько часов жизни.

Цель акции — привлечь внимание общества к ответственному отношению к природе. Проблему сохранения планеты можно решить лишь сообща. Если оставить все как есть, к 2050 году людям понадобится еще одна планета для удовлетворения своих потребностей в воде, пище и энергии, — отметили в минприроды РК.

Экологи призывают крымчан с 20:30 до 21:30 27 марта ровно на один час выключить свет и бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты.

Минприроды Крыма призывает жителей и гостей полуострова поддержать экологическую акцию «Час Земли»

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