Минприроды Крыма призывает жителей и гостей полуострова поддержать экологическую акцию «Час Земли». Всемирная экологическая акция в этом году начнется 27 марта, в 20:30 по местному времени. Люди по всему миру в одно и то же время добровольно отключат на один час свет и электроприборы, на архитектурных сооружениях погаснет внешняя декоративная подсветка.

«Час Земли» — самое массовое экологическое мероприятие на планете. Только в России ежегодно электричество в своих домах выключают около 16 миллионов человек. Выключая электроприборы даже на один час, можно подарить нашей планете несколько часов жизни.

Цель акции — привлечь внимание общества к ответственному отношению к природе. Проблему сохранения планеты можно решить лишь сообща. Если оставить все как есть, к 2050 году людям понадобится еще одна планета для удовлетворения своих потребностей в воде, пище и энергии, — отметили в минприроды РК.

Экологи призывают крымчан с 20:30 до 21:30 27 марта ровно на один час выключить свет и бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты.