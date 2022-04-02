Минприроды Крыма просит сообщать о фактах обнаружения павших домашних свиней и диких кабанов

Минприроды Крыма с целью предотвращения возникновения и распространения африканской чумы свиней призывает оперативно сообщать о фактах обнаружения павших домашних свиней и диких кабанов на территории Республики.

Для оперативного реагирования в Минприроды Крыма работает телефонная «горячая линия» (3652) 51-39-94, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Также указанную информацию можно направлять на электронный адрес mp@meco.rk.gov.ru и в социальных сетях:

https://vk.com/id499826933

https://ok.ru/profile/580732362921.

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