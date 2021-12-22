Минприроды Крыма: в Порядке оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов есть изменения

Минприроды Крыма напоминает об изменениях Порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Нововведения были утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и вступили в силу с 1 сентября 2021 года. В выдаче разрешения будет отказано в случае, если заявитель не направил сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением. Сделать это можно по месту получения такого разрешения, обратившись в уполномоченный орган либо в природоохранное учреждение, выдавшее документ, при условии, что последний из указанных в нем сроков осуществления охоты истек не более, чем за один год до даты подачи заявления, в случаях, если разрешением предусмотрена необходимость направления таких сведений.

Напоминаем, что формой бланка разрешений на добычу пушных животных и птиц предусмотрено направление сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания последнего из сроков охоты, указанных в разрешении. Срок направления сведений о добыче копытных животных – 10 дней после добычи, ранения животного или окончания последнего из сроков осуществления охоты, указанного в разрешении. Обращаем внимание, что в настоящее время законодательством не установлены способы направления сведений о добыче охотничьих ресурсов. Соответственно, направление таких данных допускается любым способом (лично, посредством почтового отправления, курьерской службой и др.), — отмечают в пресс-службе ведомства.

При направлении сведений непосредственно по месту получения разрешения, Минприроды Крыма рекомендует получать от уполномоченного сотрудника подтверждение о приеме информации в виде отметки на одной из частей разрешения, которая остается у охотника.

В случае направления сведений о добыче почтовым отправлением, Минприроды Крыма рекомендует использовать способ, позволяющий подтвердить факт их направления – почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.

Во избежание получения отказа в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов, Минприроды Крыма призывает охотников соблюдать условия выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и направлять сведения о добыче охотничьих ресурсов в установленные сроки.

С информацией о межрайонных отделах охотничьего надзора, осуществляющих приём сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве, можно ознакомиться по ссылке: https://meco.rk.gov.ru/uploads/txteditor/meco/attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpe5Vo6s_Замнить.pdf

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