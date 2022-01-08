реклама крым
Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Экология Крыма | Минприроды Крыма: за незаконную охоту предусмотрены штрафы и наказания

crimeapress_news



реклама в крыму
Минприроды Крыма: за незаконную охоту предусмотрены штрафы и наказания
фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Крыма

Минприроды Крыма: за незаконную охоту предусмотрены штрафы и наказания

Опубликовал: КрымPRESS в Экология Крыма 19:26 08.01.2022

Минприроды Крыма призывает жителей и гостей республики соблюдать правила охоты. С начала 2021 года госинспекторами ведомства проведено 1256 выездных обследований, направленных на:

  • выявление, предупреждение и пресечение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
  • выявление павших диких животных, диких и синантропных птиц, в том числе, с явными признаками заболевания.

По результатам рейдов было выявлено 178 правонарушений, изъято 10 орудий охоты. Сумма наложенных штрафов составила 115 тысяч рублей, сумма вреда, причинённого охотничьим ресурсам – 187,4 тысяч рублей.

Узнайте больше:  В Крыму в 2021 году выявили 25 фактов незаконного сброса сточных вод в водные объекты

Чаще всего в 2021 году фиксировались нарушения правил охоты в части осуществления охоты без необходимых документов (охотничьего билета единого федерального образца, разрешения на добычу охотничьих ресурсов), а также перевозка охотничьего оружия в автомобиле в собранном или заряженном состоянии.

Минприроды Крыма напоминает: охотник должен помнить, что за незаконную охоту предусмотрены штрафы и наказания.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.