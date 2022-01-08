Минприроды Крыма: за незаконную охоту предусмотрены штрафы и наказания

Минприроды Крыма призывает жителей и гостей республики соблюдать правила охоты. С начала 2021 года госинспекторами ведомства проведено 1256 выездных обследований, направленных на:

выявление, предупреждение и пресечение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

выявление павших диких животных, диких и синантропных птиц, в том числе, с явными признаками заболевания.

По результатам рейдов было выявлено 178 правонарушений, изъято 10 орудий охоты. Сумма наложенных штрафов составила 115 тысяч рублей, сумма вреда, причинённого охотничьим ресурсам – 187,4 тысяч рублей.

Чаще всего в 2021 году фиксировались нарушения правил охоты в части осуществления охоты без необходимых документов (охотничьего билета единого федерального образца, разрешения на добычу охотничьих ресурсов), а также перевозка охотничьего оружия в автомобиле в собранном или заряженном состоянии.

Минприроды Крыма напоминает: охотник должен помнить, что за незаконную охоту предусмотрены штрафы и наказания.

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