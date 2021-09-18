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Минприроды РК приглашает школьников принять участие в конкурсе «Крым в фокусе эко-объектива»

Минприроды РК приглашает школьников принять участие в конкурсе «Крым в фокусе эко-объектива»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 21:10 18.09.2021

Приём фоторабот с 1 октября по 1 декабря 2021 года.

Минприроды Крыма приглашает школьников принять участие в региональном заочном конкурсе «Крым в фокусе эко-объектива».

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий экологического просвещения и главная его цель, это привлечение внимания школьников к проблемам сохранения окружающей среды, а также реализация творческих возможностей учащихся.

Участники конкурса делятся на две возрастные категории: с 8 до 12 лет и с 13 до 16 лет. Заявки и конкурсные фотоработы необходимо направлять на адрес электронной почты: pressa.minprirodykryma@mail.ru. Обращаем внимание, что подача заявок и конкурсных фоторабот осуществляется единовременно, — сообщили в минприроды РК.

Награждение победителей конкурса проводится в декабре 2021 года. Победители, занявшие в конкурсе 1-е места, а также участники, занявшие 2-е и 3-е места, будут награждены ценными призами и Дипломами министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

С положением о заочном конкурсе «Крым в фокусе эко-объектива» можно ознакомиться здесь.

Минприроды РК приглашает школьников принять участие в конкурсе «Крым в фокусе эко-объектива»

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