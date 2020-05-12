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Минсельхоз Крыма: до садоводов республики доведен 100% субсидий, выделенных госбюджетом на 2020 год
фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Минсельхоз Крыма: до садоводов республики доведен 100% субсидий, выделенных госбюджетом на 2020 год

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:23 12.05.2020

О том, что Минсельхоз Крыма довел до садоводов республики 100% субсидий, выделенных госбюджетом на 2020 год, сообщил заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

На закладку многолетних насаждений распределено 493,6 млн рублей. Крымские аграрии с начала года заложили 718 гектаров многолетних насаждений, в том числе эфиромасличных – 33,6 гектаров. Весной в республике планируется заложить 832 гектара многолетних насаждений, осенью — более 1291 гектаров, а также 157 гектаров эфиромасличных культур, — цитирует пресс-служба ведомства вице-премьера.

По словам Андрея Рюмшина, в регионе раскорчевано 173 гектара непродуктивных многолетних насаждений. Заместитель Председателя Правительства РК также сообщил о завершении работ по обрезке садов: она проведена на площади 7000 гектаров, что на сегодня составляет 100% от общей площади садов. Подготовлена почва под закладку 1519 гектаров многолетних плодовых, ягодных кустарниковых и эфиромасличных культур.

Минсельхоз Крыма: до садоводов республики доведен 100% субсидий, выделенных госбюджетом на 2020 год

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