Минсельхоз Крыма довел до аграриев республики почти миллиард рублей господдержки.

По итогам первого полугодия 2021 года сельхозтоваропроизводители Крыма получили субсидии на сумму более 994 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов. Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

По его информации, в этом году будет выделено 2 млрд. 355 млн. рублей средств господдержки. Субсидирование сельхозтоваропроизводителей проводится в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

На поддержку садоводства и виноградарства по направлению «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» направлено 500,6 млн. рублей, 55,6% от общего лимита по направлению. Финансовую помощь получили 59 предприятий. Также 51 предприятие получило субсидии на производство молока, приобретение племенного молодняка животных и сохранение племенного стада 296,6 млн. рублей перечислено на поддержку животноводства. Трём производителям муки выплачена компенсация части затрат на закупку продовольственной пшеницы в размере 30,9 млн. рублей, что составило 96,9 % от плана. В рамках субсидии на компенсацию части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий оказана поддержка одному предприятию на сумму 7,9 млн. рублей — 33,3%, — рассказал Андрей Рюмшин.

На сегодня минсельхоз Крыма ведёт приём заявок на государственную поддержку по большинству направлений. За первое полугодие профинансировано 43% средств. В настоящее время завершён отбор заявок по гидромелиоративным мероприятиям и элитному семеноводству. В ближайшие дни будет открыт приём заявок на все направления грантовой поддержки малых форм хозяйствования.