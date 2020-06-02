Минсельхоз Крыма довел до крымских аграриев более 907 млн. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Объем доведенных субсидий федерального бюджета, предусмотренных на 2020 год в рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия составил 36,4%, — прокомментировал вице-премьер.

Кроме того, в Крыму с начала 2020 года проведено 4 802 сельскохозяйственные ярмарки.

Крымские аграрии реализовали 8353 тонны продукции в этом году. За прошедшую неделю, с 23 по 29 мая, организовано и проведено 179 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий, в них было задействовано более двух тысяч торговых мест. Аграрии реализовали более 276 тонн сельхозпродукции и продуктов ее переработки. В ярмарках приняли участие 1192 сельхозтоваропроизводителя, — отметил Рюмшин.

Министр также акцентировал внимание на том, что с целью выполнения поручений Президента РФ, которые были даны 21 мая на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, минсельхоз Крыма усилил работу по развитию системы торговли продукцией местного производства.

По словам Рюмшина, в целом ценовая ситуация в Республике на основные виды продовольственных товаров стабильная.

В торговых сетях сформированы достаточные для обеспечения крымчан запасы продовольственных товаров: от 28 дней реализации на сахар-песок и масло растительное до 80 дней реализации на консервы мясные, — уточнил Андрей Рюмшин.