Минсельхоз Крыма: идёт прием документов для получения единовременной выплаты молодым специалистам

Министерством сельского хозяйства Республики Крым реализуется программа по поддержке кадрового потенциала АПК.

Молодой специалист — гражданин Российской Федерации в возрасте не старше 35 лет, завершивший обучение не ранее 1 апреля 2014 года по направлениям подготовки по программам высшего или среднего профессионального образования.

Единовременная выплата выделяется в размере: 200 тысяч рублей для выпускников средне профессиональных учебных заведений (СПО), 250 тысяч рублей – для выпускников высших учебных заведений молодым специалистам, окончившим образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования в области:

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (код ОКСО 4.35.00.00),

«Промышленная экология и биотехнологии» (код ОКСО 2.19.00.00),

«Экономика и управление» (код ОКСО 5.38.00.00),

«Машиностроение» (код ОКСО 2.15.00.00),

«Электро- и теплоэнергетика» (код ОКСО 2.13.00.00)

«Технологии материалов» (код ОКСО 2.22.00.00)»,

«Техника и технологии наземного транспорта» (код ОКСО 2.23.00.00)»,

«Ветеринария и зоотехния» (код ОКСО 4.36.00.00)»

и принятым на работу по своему профилю в организации агропромышленного комплекса Республики Крым.

Право на получение единовременной выплаты предоставляется один раз (либо после получения молодым специалистом высшего профессионального образования, либо после получения среднеспециального образования).

Документы принимаются в Министерстве по адресу: 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81, (каб. 101) – ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Подробнее можно ознакомиться по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/documents/b29f1432-f179-4438-9531-65a47330c1da

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК