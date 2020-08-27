Минсельхоз Крыма определил победителей конкурса по программе «Развитие сельхозкооперации», участники которых в этом году из бюджета республики получат 120 миллионов рублей.

В конкурсном отборе приняли участие семь сельхозкооперативов. На основании решения конкурсной комиссии участниками ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» были признаны шесть агрокооперативов, членам которых будут возмещены затраты понесенные в текущем году и году, предшествующем текущему финансовому году, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам Андрея Рюмшина, участниками ведомственной программы являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы, объединяющие не менее 15 членов кооператива. Цель предоставления субсидий — возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат членам кооперативов на развитие отраслей растениеводства и животноводства.

Указанное направление государственной поддержки направлено на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории республики, которая является многоотраслевой структурой и направлена на осуществление розничной торговли на селе, заготовительной и перерабатывающей деятельности, решение социальных задач на селе. Через кооперацию сельскохозяйственные товаропроизводители Республики Крым могут расширить объекты производства, улучшить качество продукции и ее организованную реализацию в крупные торговые сети и региональные (межрегиональные) рынки.