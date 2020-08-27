script:
Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Сельское хозяйство Крыма | Минсельхоз Крыма определил победителей конкурса по программе «Развитие сельхозкооперации»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минсельхоз Крыма определил победителей конкурса по программе «Развитие сельхозкооперации»
фото: пресс-служба Минсельхоз РК

Минсельхоз Крыма определил победителей конкурса по программе «Развитие сельхозкооперации»

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:45 27.08.2020

Минсельхоз Крыма определил победителей конкурса по программе «Развитие сельхозкооперации», участники которых в этом году из бюджета республики получат 120 миллионов рублей.

В конкурсном отборе приняли участие семь сельхозкооперативов. На основании решения конкурсной комиссии участниками ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» были признаны шесть агрокооперативов, членам которых будут возмещены затраты понесенные в текущем году и году, предшествующем текущему финансовому году, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам Андрея Рюмшина, участниками ведомственной программы являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы, объединяющие не менее 15 членов кооператива. Цель предоставления субсидий — возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат членам кооперативов на развитие отраслей растениеводства и животноводства.

Указанное направление государственной поддержки направлено на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории республики, которая является многоотраслевой структурой и направлена на осуществление розничной торговли на селе, заготовительной и перерабатывающей деятельности, решение социальных задач на селе. Через кооперацию сельскохозяйственные товаропроизводители Республики Крым могут расширить объекты производства, улучшить качество продукции и ее организованную реализацию в крупные торговые сети и региональные (межрегиональные) рынки.

Минсельхоз Крыма определил победителей конкурса по программе «Развитие сельхозкооперации»

Комментарии для сайта Cackle

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.