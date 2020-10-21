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Минсельхоз Крыма освоил 75,7% средств господдержки
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Минсельхоз Крыма освоил 75,7% средств господдержки

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:07 21.10.2020

О том, что Минсельхоз Крыма освоил 75,7% средств господдержки, сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По информации вице-премьера, до сельхозтоваропроизводителей республики с начала года доведено 2,2 млрд рублей бюджетных средств.

В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с начала года средства освоены в полном объеме на поддержку садоводства, виноградарства, а также создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в полном объёме освоены субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

По словам Андрея Рюмшина, выдано 100% субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Также полностью освоены средства на поддержку и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса, проведение имиджевых мероприятий и развитие межрегионального сотрудничества, — прокомментировал заместитель Председателя Правительства Крыма.

Напомним, что в этом году на развитие агропромышленного комплекса республики федеральным и республиканским бюджетами выделено 2,8 млрд рублей средств господдержки.

Минсельхоз Крыма освоил 75,7% средств господдержки

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