Минсельхоз Крыма планирует сотрудничество с Роскосмосом. Об этом по итогам видеоконференции с представителями госкорпорации сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Госкорпорация «Роскосмос» провела демонстрацию по практическому применению сервиса данных дистанционного зондирования «Сельхоз-мониторинг» для представителей Республики Крым. Роскосмос планирует к 2022 году запустить информационную систему, которая позволит в оперативном режиме пользоваться данными дистанционного зондирования Земли, — прокомментировал вице-премьер.

В рамках мероприятия обсуждалось создание к 2022 году информационной системы, которая позволит потребителям заказывать продукты, получать сервисы и услуги в оперативном режиме.

Для развития агропромышленного комплекса считаю такое сотрудничество Минсельхоза Крыма более чем актуальным и востребованным. Ведомство будет обладать самыми верными и оперативным данными о состоянии сельхозземель, отчётами в нужной нам периодичности, картами. Таким образом Минсельхоз Крыма, обладая информацией об угрозах для будущего урожая сможет максимально оперативно реагировать и принимать решения по смягчению, предотвращению, либо устранению возможных чрезвычайных ситуаций. Для нашего региона, относящегося к зоне рискованного земледелия такое сотрудничество с Роскосмосом крайне важно, — акцентировал Андрей Рюмшин.