Минсельхоз Крыма принимает документы на господдержку садоводства

Минсельхоз Крыма проводит прием документов на господдержку садоводства с 11 апреля по 11 мая 2022 года. Документы принимаются по следующим мероприятиям:

на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) понесенных в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году (в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году) на закладку многолетних насаждений, включая питомники, в том числе установку шпалеры и (или) противоградовой сетки;

на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) понесенных в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году (в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений;

на финансовое обеспечение затрат (без учета налога на добавленную стоимость) понесенных в текущем финансовом году на закладку многолетних насаждений, включая питомники, в том числе установку шпалеры и (или) противоградовой сетки;

на финансовое обеспечение затрат (без учета налога на добавленную стоимость) понесенных в текущем финансовом году на производство овощей открытого грунта.