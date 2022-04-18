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Минсельхоз Крыма принимает документы на господдержку садоводства
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Минсельхоз Крыма принимает документы на господдержку садоводства

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:54 18.04.2022

Минсельхоз Крыма проводит прием документов на господдержку садоводства с 11 апреля по 11 мая 2022 года. Документы принимаются по следующим мероприятиям:

  • на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) понесенных в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году (в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году) на закладку многолетних насаждений, включая питомники, в том числе установку шпалеры и (или) противоградовой сетки;
  • на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) понесенных в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году (в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений;
  • на финансовое обеспечение затрат (без учета налога на добавленную стоимость) понесенных в текущем финансовом году на закладку многолетних насаждений, включая питомники, в том числе установку шпалеры и (или) противоградовой сетки;
  • на финансовое обеспечение затрат (без учета налога на добавленную стоимость) понесенных в текущем финансовом году на производство овощей открытого грунта.
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Подробная информация о господдержке садоводства размещена на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/1942


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