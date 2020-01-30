Минсельхоз Крыма проведет круглый стол по проблеме водоснабжения в сельском хозяйстве  

С 5 по 7 февраля в Ялте пройдет VIII Специализированная выставка «АгроЭкспоКрым». В рамках форума минсельхоз Крыма проведет круглый стол по проблеме водоснабжения Республики и переориентации деятельности предприятий на выращивание культур, не требующих повышенного орошения. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

Мероприятие состоится в рамках VIII Специализированной выставки «АгроЭкспоКрым», которая пройдет с 5 по 7 февраля в Ялте. Деловая программа начнется в 13:00 с обсуждения актуальных вопросов водообеспечения сельского хозяйства. Круглый стол пройдет при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК, Государственного комитета по водному хозяйству РК, НИИ сельского хозяйства Крыма, Академии биоресурсов и природопользования Крымского Федерального университета им. Вернадского, – прокомментировал вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Он уточнил, что в рамках круглого стола будут обсуждаться такие темы, как водоснабжение Республики Крым и переориентация деятельности предприятий на выращивание культур, не требующих повышенного орошения, развитие мелиорации земель сельхозназначения, состояние и перспективы, а также ресурсосберегающие эффективные технологии.