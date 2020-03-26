Минсельхоз Крыма распределил почти 29 миллионов рублей на поддержку производства молока

Министерство сельского хозяйства Крыма распределило почти 29 млн. рублей на развитие животноводства в 2020 году. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Благодаря существенной господдержке отрасли, на сегодня Республика Крым занимает второе место по Южному Федеральному округу и девятое место по России по среднесуточному надою молока в сельхозорганизациях. Он составляет 21,3 литра, — отметил вице-премьер.

Андрей Рюмшин уточнил, что на Республику Крым, с целью выплаты субсидии на поддержку собственного производства коровьего и козьего молока, реализованного, а также отгруженного на собственную переработку, в 2020 году господдержка существенно увеличилась.

Из федерального и республиканского бюджетов предусмотрено 200,9 млн рублей. В прошлом году она составляла 30 млн. рублей, — подчеркнул заместитель Председателя Совмина.

На сегодняшний день в министерство сельского хозяйства РК поступило 15 пакетов документов от сельхозтоваропроизводителей с целью получения данной субсидии на сумму 31,364 млн. рублей.

На Комиссии Минсельхоза Крыма по предоставлению субсидий на поддержку отдельных подотраслей животноводства, а также сельскохозяйственного страхования в области животноводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым одобрено 11 пакетов на сумму 28,7 млн. рублей.

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.