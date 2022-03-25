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Минсельхоз Крыма: стартует прием документов на предоставления субсидий сельским кооперативам

Минсельхоз Крыма: стартует прием документов на предоставления субсидий сельским кооперативам

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:40 25.03.2022

Прием документов на предоставления субсидий сельским кооперативам в Минсельхозе Крыма стартует 28 марта.

Господдержка осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования». Прием документов продлится до 27апреля 2022 года. Субсидии будут предоставляться сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части понесенных затрат в текущем финансовом году, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Требования к участникам, а также перечень документов указаны в объявлении о проведении отбора по ссылке.

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