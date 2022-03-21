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субъекты малого и среднего предпринимательства

Минсельхоз Крыма: субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить грант

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:44 21.03.2022

В Минсельхозе Крыма 21 марта стартует приём документов для предоставления гранта в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Из госбюджета на эту поддержку будет выделено почти 19 млн рублей.

Максимальная сумма гранта составляет 3 млн рублей. Субсидии из бюджета Республики Крым будут направлены на реализацию проекта создания и развития крестьянско-фермерского хозяйства и развитие сельской кооперации в рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия РК. Подробно об условиях получения субсидий — здесь.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Крым


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