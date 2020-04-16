Минсельхоз Крыма успешно осваивает бюджетные средства

До крымских аграриев доведено более 21% бюджетных средств, тогда как в целом по России освоение составило 11,6%. О высокой динамике освоения средств господдержки Минсельхозом Крыма сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Уровень освоения господдержки АПК республики существенно превысил средние показатели по России. До крымских аграриев доведено более 21% бюджетных средств, тогда как в целом по России освоение составило, по данным на 9 апреля, 11,6%. Республика Крым по этой позиции – в числе лидеров по Южному Федеральному округу. В рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Минсельхоз Крыма довел до крымских аграриев почти 530 млн рублей, — цитирует пресс-служба Минсельхоза РК вице-премьера.

По словам Андрея Рюмшина, уровень доведения до сельхозтоваропроизводителей «компенсирующей» субсидии составил более 43 млн рублей. Эти средства были распределены на поддержку собственного производства молока отгруженного на переработку, элитное семеноводство, проведение комплекса агротехнологических работ «несвязанная поддержка».

Господдержка по «стимулирующей» субсидии составила на сегодня 485 млн рублей или 47%. Садоводы республики получили 398 млн рублей (84,9%). На поддержку виноградарства направлено 87 млн рублей (18,7%), 1,6 млн рублей освоено в рамках благоустройства сельских территорий.