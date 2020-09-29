Минсельхоз Крыма в полном объеме освоил средства господдержки отрасли виноградарства  

Министерство сельского хозяйства Крыма в полном объеме освоило средства господдержки отрасли виноградарства, выделенные федеральным и местным бюджетами на 2020 год. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Бюджетные средства в сумме 490,26 млн. рублей, выделенные на стимулирование развития отрасли виноградарства в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым, освоены в полном объеме. При этом в республике продолжается активный сбор урожая винограда, – отметил вице-премьер.

Андрей Рюмшин прокомментировал, что на сегодня убранная площадь виноградников составляет 39% от запланированной к уборке площади виноградников.

Валовый сбор винограда составляет 29 тысяч тонн, из которых 27 тысяч тонн технических сортов и 2 тысячи тонн — столовых, – уточнил крымский вице-премьер.

Фото: минсельхоз РК.