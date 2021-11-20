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Минсельхоз организовал агроярмарки одновременно в семи крупнейших городах Крыма
Фото: минсельхоз РК

Минсельхоз организовал агроярмарки одновременно в семи крупнейших городах Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 20.11.2021

Минсельхоз Крыма организовал агроярмарки одновременно в семи крупнейших городах Республики.  Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Мероприятия в эти выходные проходят в Симферополе, Ялте, Алуште, Джанкое, Керчи, Феодосии и Красноперекопске.

Мероприятия реализуются по поручению Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, в целях сдерживания цен и доступности приобретения социально значимой продукции. Этому предшествовала колоссальная совместная работа сотрудников министерства, администраций городов и сельхозтоваропроизводителей.

Фермеры из разных уголков полуострова реализуют свою натуральную продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20% на ярмарках. Такие мероприятия имеют двойную пользу: жители и гости Крыма могут сделать продуктовые запасы без серьезного удара по кошельку, у фермеров есть возможность представить свой высококачественный свежий товар на крымских прилавках, — прокомментировал вице-премьер.

Глава минсельхоза Крыма напомнил, что в крымской столице сегодня работают 3 основные локации на улицах Бела Куна, Севастопольской и Киевской.

На этих площадках организовано 134 торговых места, реализуется 75 тонн продукции. Как всегда, фермеры представили широкий ассортимент: овощи, фрукты, а также свинина, говядина, мясо птицы, яйца, молочная продукция, колбасные изделия, растительное масло и многое другое. Следующие ярмарочные мероприятия в целях стабилизации цен пройдут 27 и 28 ноября в Симферополе, Евпатории, Саках и Армянске, — уточнил заместитель председателя Совмина РК.

С 12 ноября по 18 ноября в Крыму организовано и проведено 276 агроярмарок, на которых реализовано почти 650тонн сельскохозяйственной продукции.

Минсельхоз организовал агроярмарки одновременно в семи крупнейших городах Крыма

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