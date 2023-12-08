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Минсельхоз РК: идет отбор для предоставления субсидий владельцам подсобных хозяйств для выращивания овощей
фото: pikist.com

Минсельхоз РК: идет отбор для предоставления субсидий владельцам подсобных хозяйств для выращивания овощей

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 18:51 08.12.2023

Минсельхоз Крыма проводит отбор для предоставления субсидий крымчанам-владельцам личных подсобных хозяйств для выращивания овощей в открытом грунте и картофеля. Документы можно подать с 4 по 13 декабря 2023 года.

Цель предоставления такой поддержки — возместить часть затрат, понесенных в текущем финансовом году на производство картофеля – по ставке на 1 тонну реализованного картофеля, а также на производство овощей открытого грунта – по ставке на 1 тонну реализованных овощей открытого грунта. Результат полученной субсидии – объем реализованного картофеля и овощей в открытом грунте, выращенных владельцами ЛПХ, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК. 

Заявочная документация предоставляется в Минсельхоз Крыма по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.81. Получить консультацию можно позвонив по телефону: 8 (3652) 25-02-67.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте министерства по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/structure/d883eadb-2c30-4b20-afba-97847d8ce768.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

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