Минсельхоз РК: идет отбор для предоставления субсидий владельцам подсобных хозяйств для выращивания овощей

Минсельхоз Крыма проводит отбор для предоставления субсидий крымчанам-владельцам личных подсобных хозяйств для выращивания овощей в открытом грунте и картофеля. Документы можно подать с 4 по 13 декабря 2023 года.

Цель предоставления такой поддержки — возместить часть затрат, понесенных в текущем финансовом году на производство картофеля – по ставке на 1 тонну реализованного картофеля, а также на производство овощей открытого грунта – по ставке на 1 тонну реализованных овощей открытого грунта. Результат полученной субсидии – объем реализованного картофеля и овощей в открытом грунте, выращенных владельцами ЛПХ, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Заявочная документация предоставляется в Минсельхоз Крыма по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.81. Получить консультацию можно позвонив по телефону: 8 (3652) 25-02-67.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте министерства по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/structure/d883eadb-2c30-4b20-afba-97847d8ce768.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК