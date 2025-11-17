Прямо сейчас:
Минсельхоз РК: идёт отбор для предоставления субсидии на возмещение части затрат СПоК

Минсельхоз РК: идёт отбор для предоставления субсидии на возмещение части затрат СПоК

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 15:41 17.11.2025

Министерство сельского хозяйства Республики Крым сообщает о проведении отбора для предоставления субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Республике Крым.

 Документы можно подать с 00:00 15 ноября по 00:00 25 ноября 2025 года.

Отбор осуществляется в системе «Электронный бюджет» с использованием Портала предоставления мер финансовой государственной поддержки (https://promote.budget.gov.ru (https://promote.budget.gov.ru/)).

Более подробная информация о предоставлении субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Республике Крым размещена на официальном сайте министерства сельского хозяйства Республики Крым в разделе Господдержка — Государственная поддержка Сельхозкооперация (возмещение) (https://msh.rk.gov.ru/structure/022bf270-9140-4306-a3c3-85bcddbb0da9) и на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки (https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/57c5de19-eee3-4577-a9bf-dc54b80df432)

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

