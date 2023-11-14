Минсельхоз РК: прием документов для участия в конкурсе на субсидии по благоустройству сельских территорий

Министерство сельского хозяйства Республики Крым начинает прием документов для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий по благоустройству сельских территорий в 2024 году. Администрации муниципальных образований могут подать необходимую документацию с 15 по 16 ноября 2023 года.

Отбор проектов проводится по направлениям, среди которых: создание и обустройство зон отдыха, детских игровых и спортплощадок, тротуаров, аллей, освещение территорий, а также обустройство площадок накопления ТКО, сохранение, восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников и другое, — отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Минсельхоза Крыма по ссылкам: https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/727, https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/1928.