«Минских соглашений» больше нет. Почему Россия вводит миротворческие войска на Донбасс

Россия долгое время была заинтересована в реализации «Минских соглашений», поскольку этот документ являлся результатом компромисса. Об этом заявил во вторник журналистам Президент РФ Владимир Путин. По его утверждению, теперь этих самых «Минских соглашений» больше не существует.

Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого комплекса мер, потому что это результат компромисса, — сказал Путин.

Однако власти Украины публично заявляли, что они не будут исполнять «Минские соглашения». Мало того, Киев настроился решать «проблему» ДНР и ЛНР военным путем. Россия не могла дальше терпеть геноцид народа Донбасса.

Усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. «Минские договоренности» были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями, — сказал российский лидер.

Европа не смогла заставить Киев выполнять «Минск-2», поэтому иного выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, у Москвы не было.

Соответственно, решение об использовании Вооруженных сил России за рубежом необходимо для выполнения взятых перед республиками Донбасса обязанностей.

Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную, помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением даем понять, что в случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства, – заявил Путин.

Он также уточнил, что признание ДНР и ЛНР состоялось в границах Донецкой и Луганской областей до начала конфликта в 2014 году, как это прописано в Конституциях этих республик.

Рассчитываем, что все спорные вопросы (по поводу границ республик) будут решены между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик. К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, потому что боевые действия там до сих пор продолжаются и больше того – они имеют тенденцию к обострению, – отметил Президент РФ.

Напомним, что сегодня Совет Федерации разрешил использовать Вооруженные силы России за рубежом. Подчеркивается, что миссия военных на Донбассе — исключительно миротворческая.

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