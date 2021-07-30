Минстрой: в рамках ФЦП в Крыму идет реализация 305 объектов и мероприятий на сумму 586,7 млрд. рублей

Министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов сообщил, что в рамках ФЦП в Крыму продолжается реализация 305 объектов и мероприятий на сумму 586,7 млрд. рублей. В том числе, ведутся работы по 48 детским садам на 8 590 мест, стоимостью 13,7 млрд. рублей, а также по 14 школам на 7 899 мест, стоимостью 8,6 млрд. рублей. Кроме того, ведутся работы по реализации 19 жилых домов для реабилитированных граждан на сумму более 6,5 млрд. рублей.

Что касается вопросов водоснабжения, водообеспечения и водоотведения, программой ФЦП предусмотрено строительство и реконструкция 112 объектов на сумму более 162 млрд рублей. Это включает в себя канализационные очистные станции, строительство коллекторов, глубоководных выпусков и так далее. Из них в 2021 планируется ввести в эксплуатацию 19 объектов. В их числе Бештерек-Зуйский водовод и водозабор, где рабочий пуск воды организован с опережением срока – 18 марта текущего года. Также Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы, которые в настоящее время введены в эксплуатацию. Помимо этого, в Крыму ведется строительство набережных, берегоукрепительных и противооползневых сооружений, сетей газоснабжения.

К вводу в эксплуатацию в 2021 году предусмотрено 106 объектов и мероприятий, из них 17 уже введено. На сегодняшний день освоено 42% от запланированных лимитов на год. Это на 4% выше идентичного периода прошлого года. По остальным объектам продолжается активное строительство и, несмотря на незначительные отставания, к концу года завершим все запланированные проекты, — отметил Михаил Храмов.

По информации пресс-службы министерства строительства и архитектуры РК.