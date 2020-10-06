Минздрав Крыма информирует о недопустимости отказа в госпитализации по соответствующим показаниям

Министерство здравоохранения Крыма информирует о недопустимости отказа в госпитализации по соответствующим показаниям для оказания медицинской помощи в стационарных условиях.

В случае отказа просим обращаться по номеру телефона +7 978 780 05 62.

По вопросам не связанным с отказом в госпитализации, просим обращаться на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым:

— с мобильного телефона 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12(с 08.00 до 20.00 в рабочие дни);

— со стационарного телефона 0 800 733 33 34; 0 800 733 33 12 (с 08.00 до 20.00 в рабочие дни).