Минздрав Крыма комментирует сообщения об обеспечении детей с диабетом медицинскими изделиями

В целях обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом I типа, минздрав Крыма закупил необходимые лекарственные препараты, расходные материалы и медицинские изделия. Все они – в наличии, отметили в профильном министерстве.

В настоящее время на остатках имеются инсулины широкой номенклатуры, датчики для систем непрерывного мониторинга глюкозы, расходные материалы (картридж-системы для инсулинов, инфузионные наборы, канюли, резервуары для инсулиновых помп, устройства для инфузии). Закупочные мероприятия продолжаются, в частности, в ближайшее время ожидается очередная поставка датчиков для мониторирования глюкозы, — отметили в минздраве РК.

В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2024 году Республике Крым выделена субсидия в размере 69,4 млн. рублей на обеспечение системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы всех нуждающихся в них детей с сахарным диабетом I типа. Кроме того, региональным бюджетом Республики Крым на обеспечение детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и расходными материалами предусмотрены средства в размере 120 млн. рублей. Выделенное финансирование позволяет обеспечить потребность каждого пациента.

Решение о назначении пациенту системы непрерывного мониторинга глюкозы принимает врачебная комиссия на основании показаний и в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи. В зависимости от возраста пациента назначается определенный вид системы НМГ.

Специалисты минздрава Республики Крым находятся в постоянном контакте с родителями детей, страдающих диабетом, — создан специальный чат в мессенджере «Телеграмм», где законные представители пациентов могут получить достоверную информацию относительно льготного лекарственного обеспечения их детей, — сообщили в министерстве.

Родители пациентов, столкнувшихся с проблемами в обеспечении необходимыми медицинскими изделиями, могут сообщить об этом в Минздрав Республики Крым (122, 8 800 733 33 34, 8 800 733 33 12), либо в ТО Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым и гфз Севастополю (+7 (978) 920-10-80) для оперативного решения возникших вопросов.