Минздрав Крыма напоминает о «горячей линии» по вопросам льготного лекарственного обеспечения

Звонки принимаются в рабочие дни с 8:00 до 17:00.

Министерство здравоохранения Крыма напоминает о функционировании «горячей линии» по вопросам льготного лекарственного обеспечения, которая была создана на базе ГУП РК «Крым-Фармация».

Позвонив на телефонный номер 8-989-234-34-84, граждане, имеющие рецепты на получение медикаментов по федеральной или региональной программам льготного лекарственного обеспечения, оперативно получат информацию о наличии необходимых препаратов в аптечной сети ГУП РК «Крым-Фармация» или сроках их поступления в аптеку. Чтобы получить такую справку, льготополучателю нужно сообщить свою фамилию, имя, отчество и номер льготного рецепта, — отметили в республиканском минздраве.

«Горячая линия» по льготному лекарственному обеспечению функционирует ежедневно, в рабочие дни, без перерыва с 8:00 до 17:00.

Кроме того, функционирует WhatsApp-приемная по вопросам льготного лекарственного обеспечения ГУП РК «Крым-Фармация». Свои обращения льготополучатели могут оставить в мессенджере по этому же номеру +7 989 234 34 84. В сообщении необходимо указать номер выписанного льготного рецепта.

Вместе с тем на сайте Минздрава Крыма в разделе « Льготное лекарственное обеспечение » публикуется и ежедневно актуализируется наличие льготных лекарственных препаратов в сети ГУП РК «Крым-Фармация» с указанием адресов аптек и аптечных пунктов, в которых имеются данные препараты. Перечень контактных телефонных номеров аптек и аптечных пунктов доступен на сайте предприятия .