Минздрав Крыма напоминает о важности своевременного обращения за медпомощью при симптомах ОРВИ

Минздрав Крыма напоминает жителям и гостям полуострова о важности своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

В случае повышения температуры, чихания, кашля, затрудненного дыхания следует незамедлительно вызывать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Вызов медицинского работника на дом не зависит от территориального прикрепления к лечебному учреждению и возможен по месту фактического пребывания пациента, пpи ycлoвии нaличия дoкyмeнтa, yдocтoвepяющeгo личнocть, и пoлиca OMC, — сообщили в минздраве РК.

Контакты для вызова врача на дом размещены на официальном сайте минздрава , а также доступны на сайтах медицинских организаций.

До прихода врача поликлиники необходимо оставаться дома. При возможности следует находиться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами, максимально исключить контакты с членами своей семьи, другими лицами, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маски, спиртовые салфетки), — отмечают врачи.

Министерство здравоохранения Республики Крым убедительно просит не заниматься самолечением, так как применение непоказанных препаратов на ранних стадиях заболевания может лишь ухудшить его течение.

Продолжают функционировать телефоны «горячей линии» по вопросам оказания медицинской помощи, в том числе при заболевании новой коронавирусной инфекции, 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12.