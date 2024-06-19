Минздрав Крыма напоминает родителям о профилактике детского травматизма во время летних каникул

Главный фактор в обеспечении безопасности детей любого возраста – это внимательность и ответственность родителей.

Минздрав Крыма напоминает родителям о профилактике детского травматизма в период летних каникул. Так, главный фактор в обеспечении безопасности детей любого возраста – это внимательность и ответственность родителей.

С раннего возраста детей необходимо обучать правильному поведению на дороге, в транспорте, а также обеспечивать безопасность ребенка во всех ситуациях. Ребенок должен знать, что небезопасно передвигаться по городу в наушниках, особенно вблизи проезжей части и железной дороги. При перевозке в автомобиле крайне важно использовать ремни безопасности и специальные кресла, соответствующие возрасту ребенка. Беспечное отношение к перевозке детей в транспортном средстве может стоить жизни ребенка, в то время как использование специальных удерживающих устройств в случае ДТП снизит риск инвалидизации и смертельного исхода.

При езде на велосипеде, самокате, роликах и других средствах передвижения ребенок должен быть обязательно в защитных приспособлениях – шлеме, наколенниках и налокотниках и другом снаряжении. Это позволит избежать серьезных последствий падений и не допустить тяжелого травмирования.

Нередкой причиной тяжелейших травм, которые приводят к инвалидизации и смерти, является падение с высоты. Врачи обращают внимание родителей: не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытым окном или балконом, ни в коем случае не позволяйте прислоняться к москитной сетке, которая создает ложное чувство безопасности и часто становится причиной трагедии. Также родители должны всегда знать, где проводит время ребенок — не следует разрешать игры в недостроенных или заброшенных здания и других опасных объектах.

При нахождении вблизи различных водоемов, в том числе бассейнов, дети любого возраста должны быть в поле зрения взрослых. Ребенок может утонуть за считанные минуты даже в небольшой глубине. Важно обучать детей правилам поведения на воде и выбирать безопасные места для купания.

Избежать бытового травматизма, ожогов и отравлений химическими веществами поможет также бдительность родителей. Для безопасности детей младшего возраста следует держать в недоступном для них месте не только лекарства, но и моющие вещества, отбеливатели, красители, кислоты и щелочные растворы. Как правило, на емкостях с бытовыми жидкостями размещены яркие, привлекающие внимание ребенка, этикетки. Такие вещества могут вызывать тяжелые отравления не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу или глаза.

Отдельно стоит остановиться на безопасном общении с животными. Родители должны объяснять ребенку, что гладить бездомных или чужих кошек и собак, нельзя не только потому что они могут укусить или поцарапать, но и в связи с вероятностью заражения различными инфекционными и паразитарными заболеваниями, которые также могут привести к тяжелым последствиям. Это касается, в том числе, птиц, лошадей и других животных, которых можно встретить на набережных, в парках и зоопарках.

Минздрав Крыма подчеркивает: чтобы летний отдых прошел без происшествий следует быть внимательными к своим детям, прививать им навыки безопасной жизнедеятельности, объяснять и проводить профилактические мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма.

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.